Merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5 Ocak Cuma günü gerçekleşen depremler... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremler haberimizde

Son dakika deprem haberleri..



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ula ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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