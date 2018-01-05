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Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem (5 Ocak Cuma son depremler)

Merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5 Ocak Cuma günü gerçekleşen depremler... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremler haberimizde

Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem (5 Ocak Cuma son depremler)

Son dakika deprem haberleri..

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet  sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ula ilçesi olan 4,2  büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği  belirlendi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız 

ulusal.com.tr

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