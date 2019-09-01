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Muğla'da 42 göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 göçmen yakalandı.

Muğla'da 42 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42  göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak Mahallesi Karaada mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye ve Filistin uyruklu 42 göçmen yakalandı.

Turgutreis Limanı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum #muğla #sahil güvenlik
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