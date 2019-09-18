İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'den faiz kararı
Fed'den faiz kararı

Muğla'da bıçaklı kavga: Nizamettin Tosun hayatını kaybetti

Marmaris ilçesinde inşaatta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da bıçaklı kavga: Nizamettin Tosun hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaatta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Söğüt Mahallesi'ndeki inşaatta, Nizamettin Tosun ile F.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.Y, Nizamettin Tosun'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan F.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla
Önceki Haber
AB'den İsrail'e uyarı
Sonraki Haber
Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.