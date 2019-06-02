Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken botları su alan 21 göçmen kurtarıldı.

Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken botları su alan 21 göçmen kurtarıldı.



Bodrum Karaada'nın yaklaşık 7 mil açığında göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.



Ekipler, su alan bottaki 21 göçmeni kurtardı.



Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirildi.



Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.



Öte yandan, bir kişinin de bot su almaya başlayınca yüzerek kıyıya çıktığı belirlendi.