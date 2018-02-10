Menteşe ilçesinde geri manevra yapan cenaze aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geri manevra yapan cenaze aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti.



Saburhane Mahallesi'nde geri manevra yapan cenaze aracının çarptığı Serpil Dağdelen (76) ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dağdelen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili araç sürücüsü, gözaltına alındı.