Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Turan Özdemir hayatını kaybetti
Turan Özdemir hayatını kaybetti

Muğla'da fuhuş operasyonu

Marmaris'te fuhşa aracılık ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Muğla'da fuhuş operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kemeraltı Mahallesi'nde bir otele yönelik fuhuş operasyonu düzenleyen ekipler, 3'ü Kırgızistan, 2'si Özbekistan ve Moldova uyruklu toplam 5 kadınla birlikte işletmeciler Ersin A. ile M.C.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan işletmeciler Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Ersin A., "fuhşa aracılık etmek ve yer temi̇n etmek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar da sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fuhuş #Marmaris #muğla
Önceki Haber
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Sonraki Haber
Yıldırım Irak Başbakanı ile görüştü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.