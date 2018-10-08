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Muğla'da göçmen operasyonu

Ege'de kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Muğla açıklarında Yunanistan'a geçemeye çalışırken yakalanan 93 göçmen geri kabul merkezine gönderildi.

Muğla'da göçmen operasyonu

Muğla'nın Fethiye açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışan 93 göçmen yakalandı.

İhbar üzerine Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüpheli "Büyük Sakarya" isimli yolcu feribotu durduruldu.

Feribotta arama yapıldı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Irak, Somali ve Filistin uyruklu 93 göçmen yakalandı. 

93 göçmeni taşıyan feribot Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi.

İşlemleri tamamlanan göçmenler geri kabul merkezine gönderildi. Organizatörlerin yakalanması için de çalışma başlatıldı. 




ulusal.com.tr

Etiketler; #yunanistan #fethiye ilçesi #göçmen #muğla
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