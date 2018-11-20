Bodrum açıklarında bir göçmen trajedisi daha yaşandı. Parçalanmış teknede Suriye uyruklu bir kişinin cesedine ulaşılırken, 10 göçmen sağ kurtarıldı.

Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan tekne battı.



Bodrum açıklarında seyir halinde olan Panama bayraklı bir ticari gemi farketti batan tekneyi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verildi, denizden insan sesleri geldiği belirtildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir tekne ile göçmenlerin olduğunu gördü.



4 Suriye, 4 Filistin ve 2 Mısır uyruklu 10 göçmen kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Sağlık durumu ciddi olan 2 göçmen hastaneye kaldırıldı.



ulusal.com.tr

