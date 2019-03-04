Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
Balbey'de hak mücadelesi
Balbey'de hak mücadelesi
AKP'li Aktaş'a
AKP'li Aktaş'a "aydın" yanıtı
5G'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu
5G'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu

Muğla'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Günlükbaşı Polis Merkezi Amirliğinde görevli bekçiler, Foça Mahallesi 736. Sokak’ta iki şüphelinin bir evden çıktığını fark etti.

Polis ekiplerinin de desteğiyle şüpheliler Murat İ. ile Can C. yakalandı.

Şüphelilerin gösterdikleri depoda, çalıntı olduğu belirlenen dinamo ve bazı eşyalara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.