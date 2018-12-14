ATM'lere kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'da bankalara ait ATM'lere yerleştirdiği kart kopyalama düzeneği ve kamerayla kişilerin bilgilerini elde ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki bir bankaya ait ATM'ye kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştirdiği öne sürülen H.İ'yi takibe aldı.



Zanlının, 16 saat süren takibinin ardından ATM'ye taktığı kart kopyalama düzeneği ve kamerayı söktüğü sırada operasyon düzenlendi. Polisleri fark edince kaçmaya çalışan H.İ. kovalamacanın ardından yakalandı.



Menteşe, Yatağan, Fethiye ve Milas ilçelerinde de aynı işlemi yaparak kişilerin bilgilerini kopyaladığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



H.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.