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Muğla'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızılcayıkık Mahallesi Köyaltı mevkisinde İsmail Arıtepe'ye ait inek, üzeri naylon ile örtülü 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesine bağladıkları halatla ineği, yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucunda kuyudan çıkarmayı başardı.

İnek sahibine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #milas #kuyuya düşen inek #kurtarma
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