banner999
Galatasaray'ın rakibi Benfica
Galatasaray'ın rakibi Benfica
"Azıcık da iletişim okutsalar"
VakıfBank'tan konut kredisi kararı
VakıfBank'tan konut kredisi kararı
Atatürk Sempozyumuna çağrı
Atatürk Sempozyumuna çağrı

Muğla'da maddi durumu iyi olmayan kadınları fuhuşa teşvik etmekten tutuklandılar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da maddi durumu iyi olmayan kadınları fuhuşa teşvik etmekten tutuklandılar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Muğla ve ilçelerinde maddi durumu iyi olmayan genç yaştaki kadınları fuhşa teşvik ettikleri iddiasıyla M.S. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından "fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.