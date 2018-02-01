"Bu yazı asla bizim tarafımızdan gönderilmemiştir ve imzalar da sahtedir. Bu olay ile ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk"

Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş, AK Parti il kongresiyle ilgili muhtarlar adına sahte imza kullanılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği belirtilen yazıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.



Gümüş, yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı basın açıklamasında, muhtarların vatanına, milletine, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan ve mahalledeki vatandaşların da iyi ve kötü gününde yanında bulunan kişiler olduğunu söyledi.



Muğla Muhtarlar Federasyonu olarak bütün partilere eşit mesafede bulunduklarını belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza siyasi mantıkla değil yasalar çerçevesinde insani duygularla eksiksiz hizmet eden, milletimize taraf bir sivil toplum örgütüyüz. Akla mantığa uygun olmayan hiçbir şeye onay vermediğimiz gibi federasyonumuzun adını kullanarak sayısı, tarihi olmayan, evrak kayıtlarında bulunmayan, yönetim kurulunda adı olmayan arkadaşlarımızın isimlerinin altına sahte imza ile aslı astarı olmayan Muğla AK Parti İl Başkanlığı adına Sayın Cumhurbaşkanımıza bir yazı gönderilmiş. Bu yazı asla bizim tarafımızdan gönderilmemiştir ve imzalar da sahtedir. Bu olay ile ilgili zaten cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun takipçisi olacağız, federasyonumuz siyasi partilerin iç işlerine karışmaz. Bizim Muğla Federasyonumuza bağlı 420 muhtarımız üye, bu muhtarlarımızın içinde AK Partili, CHP'li, MHP'lisi var onun için bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık."