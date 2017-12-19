Muğla Dalaman İmam Hatip Lisesi'nde, bugün öğle saatlerinde kalorifer sisteminden LPG sızıntısı oldu.

Muğla Dalaman Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, bugün öğle saatlerinde, 1 öğretmen ve 21 öğrenci gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İlk etapta zehirlenmelerin okuldaki kalorifer sistemindeki LPG sızıntısından kaynaklandığı sanılırken, kesin bir bulguya rastlanamadı, nedenin araştırıldığı bildirildi.



Dalaman Sanayi Sitesi'ne yaklaşık 300 metre mesafedeki Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, bugün saat 13.00 sıralarında, 1 öğretmen ve 21 öğrencide baygınlık ve mide bulantısı şikayetleri olması üzerine okula ambulans çağırıldı. İlk etapta okuldaki kalorifer sisteminden LPG sızıntısından zehirlendikleri sanılan öğrencilerden 5'i Ortaca Devlet Hastanesi'ne, 1 öğretmen ve 16 öğrenci de DalamanDevlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlendi. Olayın ardından okuldaki öğrenciler, bahçeye çıkarıldı. Okulda, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 5 ayrı noktada yapılan incelemede, okul kaynaklı herhangi kimyasal bulguya rastlanmadı. Ölçümlerde bir gaz kaçağı olduğu belirlenirken, bunun nereden kaynaklandığı ise tespit edilemedi. Ara verilen eğitime, okulda gerekli havalandırmanın yapılmasının ardından devam edildi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan olayın ardından Dalaman Devlet Hastanesi'ne gidip, zehirlenenen öğrencileri ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Güldoğan, "Henüz gaz kaçağının nereden kaynaklandığı konusu netleşmedi. Çok fazla da önemli bir şey gözükmüyor. Çocuklar etkilemişler. Aynı havayı soluyan diğer çocuklarda çevre sakinlerinde ve okul personelinde etkilenme yok, araştırıyoruz" dedi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, zehirlenmelerde okulun dışındaki bir tesisten gelen dumanın etkili olduğunu belirtip, "Duman nedeniyle öğrencilerimizi dışarıya çıkardık. Bir süre sonra konu araştırıldığında okulumuzla ilgili olmadığı anlaşıldı. Eğitim ve öğretime sınıflarda devam edildi" dedi.