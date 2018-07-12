Yolcular, kısa sürede tahliye edilirken, henüz belirlenemeyen nedenle alev topuna dönen otobüsteki yangın, yakındaki ormanlığa da sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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