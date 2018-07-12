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Muğla'da otobüste çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Marmaris ile Datça ilçeleri arasında, seyir halindeki yolcu otobüsünde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Muğla'da otobüste çıkan yangın ormana sıçradı

Yolcular, kısa sürede tahliye edilirken, henüz belirlenemeyen nedenle alev topuna dönen otobüsteki yangın, yakındaki ormanlığa da sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #Datça #yangın
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