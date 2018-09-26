Muğla'nın Fethiye ilçesinde safari cipinin devrilmesi sonucu 8'i yabancı uyruklu 11 kişi yaralandı.

Salih K'nin kullandığı 48 FK 747 plakalı cip, Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Ovacık mevkisinde, otobüs durağına çarparak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada, sürücü Salih K, Filistin uyruklu Hamza ve Salih Dadaş, Hilmi, Ala ve Mohammad Saleh Dabasu, Wael Babasu, Makedonyalı Gordava Sadıkoviç, Ergın Sadıkoviç, Fikret ve Elif Sidekli yaralandı.



Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



