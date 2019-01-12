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Muğla'da sağanak etkili oldu

Muğla'da sağanak etkili oldu. Çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı.

Muğla'da sağanak etkili oldu

Sağanak yağmur tarım alanlarını su altında bıraktı. Görüntüler Muğla'dan...

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde metrekareye 38,4 kilogram yağış düştü.

Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı.

Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu.

Yağışlar nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve hasarlı trafik kazası da yaşandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #sağanak
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