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Muğla'da tarihi eser operasyonu

24 ve 8 santimetre büyüklüğünde iki heykel ile 164 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

Muğla'da tarihi eser operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 ve 8 santimetre büyüklüğünde iki heykel ile 164 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Akarca Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin araçlarında gerçekleştirilen aramada 24 ve 8 santimetre büyüklüğünde iki heykel ile 164 parça değişik ebatlarda tarihi eser ele geçirildi.

Eserlerin, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edileceği ve ait olduğu dönemlerin inceleme sonucu ortaya çıkacağı bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.Ç, A.B, Ü.U. ve A.E'nin emniyetti işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #tarihi eser operasyonu #gözaltı
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