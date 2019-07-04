Muğla'da ulaşım zammına tepki: Otobüs 4 TL oldu öğrenciye dert oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşım ücretlerine yapılan zam, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, yaptıkları basın açıklamasıyla ücretlerin öğrencilerin ve Muğla halkının bütçesine uygun olarak belirlenmesini talep etti

Muğla’da, Özel Toplu Taşıma Esnafı ve Oda Başkanlıklarınca yapılan zam talebi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunda görüşüldü ve maliyet artışlarına göre sunulan zam listesi kurulda kabul edildi. Ulaşım ücretleri kartlı binişte öğrenci 1,95 TL’den 2,35 TL’ye, kartlı sivil 2,55 TL’den 3,05 TL’ye, kartsız öğrenci 2,75 TL’den 4 TL’ye, kartsız sivil ise 3,25 TL’den 4 TL’ye yükseldi.



Öğrencilerin ortak sesi zamların geri alınması talebi oldu



Yapılan zam öğrenciler tarafından tepki ile karşılandı. Kötekli- Üniversite Kampüs arasında sefer yapan otobüslerinde nakit olarak 4 TL olması öğrencileri isyan ettirdi. Zamların geri alınmasını talep eden öğrenciler Kötekli Yoğurtçu parkında buluşarak dilekçe topladılar ve basın açıklamasında bulundular. Öğrenci topluluklarından oluşan heyet adına açıklamayı Yağız Coşkun yaptı. Coşkun açıklamasına, “Hepimizin bildiği üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından, 1 Temmuz 2019’da Muğla genelinde ulaşıma %20 ila %45 zam yapıldı.” sözleriyle başladı. Sözlerine “Yapılan zam okuluna gitmek için Belediye otobüsüne binen öğrenciden, işyerine gitmek için Belediye otobüsüne binen emekçilerimize kadar tüm Muğla halkını mağdur etmektedir.” Şeklinde devam eden Coşkun, “Özellikle üniversite öğrencileri olarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermede zorlanırken, bu sıkıntılarımıza çözüm üretilmediği yetmezmiş gibi bir de son yapılan zamlarla ulaşım ihtiyacımızı karşılarken zora düşeceğiz. Üniversitemizi kazandığını heyecan ile öğrenen arkadaşlarımızın Muğla’ya geldiklerinde hüsranla karşılaşmaktadır. Bizler hayat pahalılığından dolayı okulu bırakıp memleketine dönmek değil, kepimizi mutlulukla atmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.



"Kamu Hizmetleri Halk İçin ve Halk Yararına Kullanılsın!"



Yağız Coşkun açıklamanın devamında, “Mavisiyle yeşiliyle doğal güzellikler diyarı, tarım ve özellikle turizm kenti olan Muğla’ya yakışır bir öğrencilik hayatı geçirmek çok da büyük bir istek olmasa gerek. Belediyemizden de büyük bir şey istemiyoruz. Esas talebimiz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Halkçılık ilkesinde ki gibi kamu hizmetlerinin halk için ve halk yararına kullanılmasıdır. Bu yüzden yapılan zamların öğrencileri zora düşürdüğünü ve bu noktada gerekenlerin belediyemizce yapılmasını bekliyoruz. Otobüs zamlarıyla bizlere adeta yürü deniyor. Bizlerde yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Ve yetkililere ulaşacağımıza eminiz, çünkü haklı bir talebin peşindeyiz. Bunun içinde Belediyemize verilmek üzere bir dilekçe kampanyası başlattık ve yapılan zamlar için çözüm bulunması için de devam ettireceğiz.” dedi.



Öğrencilerin Ortak Talepleri: Muğla Halkının Bütçesine Uygun Bir Ücret Tarifesi



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinden oluşan heyet adına basın açıklamasını gerçekleştiren Coşkun öğrencilerin ortak taleplerini de dile getirdi:



“Muğla’nın ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayan ama önemsenmeyen üniversite öğrenciler olarak.



1- Yakın mesafede Kent Kartsız öğrencinin 2.75 kuruştan, 4 liraya çıkarılarak yapılan 1.25 kuruşluk zammın kaldırılmasını ve öğrencinin, öğrenci kartını göstermesiyle, öğrencinin bütçesine uygun bir ücret tarifesinin uygulanmasını talep ediyoruz.

2- Yakın mesafede Kent Kart ile 1.95 kuruştan, 2.35 kuruşa çıkarılarak yapılan 45 kuruşluk zammın kaldırılarak öğrenci bütçesine uygun bir ücret tarifesinin uygulanmasını talep ediyoruz.



3-Üniversite öğrencilerinin ilçe seyahatleri durumunda zaten çok pahalı olan ulaşım ücretlerinin öğrenci ve Muğla halkının bütçesine uygun bir ücret tarifesinin uygulanmasını talep ediyoruz.”



Yağız Coşkun açıklamasını, “Otobüs ücretleri 4 TL oldu, öğrenciye dert oldu. Yeterince dertle uğraşan öğrencilere bu zam ile yeni bir dert ekletmemek için herkesi kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz.” sözleriyle tamamladı. Açıklamanın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmek üzere dilekçeler toplandı.



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