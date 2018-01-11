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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu satıcılığı yaptıkları belirtilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Ekipler, firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ortaca #muğla #köyceğiz #Dalaman
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