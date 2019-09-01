Türk kadınını dünyada temsil etti
Türk kadınını dünyada temsil etti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Muğla'da yat yangını: Biri çocuk 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alarak batan yattaki biri çocuk 3 kişi kurtarıldı.

Muğla'da yat yangını: Biri çocuk 3 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Marmaris Körfezi'ndeki Keçiadası mevkisinde "Naughty Obsesiord" isimli 10 metre uzunluğundaki motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yatı sardı.

Yangına ilk müdahaleyi Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı ekipleri ile Marmaris Deniz Polisi yaptı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığından yapılan açıklamada, yatta yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye iki bot sevk edildiği bildirildi.

Yattaki bir görevli ile biri çocuk iki yolcunun kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Prime Dream" adlı tekneyle sahile getirilenlere ilk müdahalenin bölgede bekleyen ambulansta yapıldığı kaydedildi.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timlerince (DEGAK) bölgenin tekne trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, yatın sahil güvenlik botu ve Netsel Marina'ya ait yangın söndürme botları ile alevlere müdahale edildiği sırada battığı bildirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin batan teknede delil aradığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Marmaris #yangın #yat yangını
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.