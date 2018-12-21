Muğla'nın Dalaman ilçesinde 11 köpeğin sakinleştirici ilaç verilerek sokağa terk edildiği iddiası üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Atakent Mahallesi'nde bulunan Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) bakımevinin 2 kilometre uzağındaki ormanlık alanda baygın halde 11 köpek bulundu.



Orman yolunu işe gitmek için kullanan bir kişinin ihbarı üzerine köpekler HAYDOS ekiplerince hayvan ambulansıyla bakımevine götürüldü.



Tedavi altına alınan köpeklere, veteriner hekimler tarafından sakinleştirici ilaç verildiği belirlendi.



Yapılan müdahalenin ardından dokuz köpek uyanırken, ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



"Adli ve idari soruşturma başlatıldı"



Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medyada 11 başıboş sokak köpeğinin Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu hayvancılık bölgesinden, kurumda görevli veteriner hekimce sakinleştirici verilerek hayvan barınağı civarına bırakılmasına ilişkin yazı ve görüntülerin paylaşıldığını hatırlattı.





Araştırmada bahse konu köpeklerin Belediyeye ait hayvan barınağından Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu hayvancılık bölgesine bırakıldığını belirten Eker, şu bilgileri paylaştı:

"Bırakılan köpeklerin içinde saldırgan olanlarının bulunduğu, köpeklerden bazılarının daha önce 3 hükümlüyü saldırarak ısırdıkları, yaralanmalarına sebebiyet verdikleri belirlendi. Köpeklerin karantina sürecinin de kurumun veteriner hekimi gözetiminde tamamlandığı, ayrıca köpeklerin cezaevi hayvancılık bölgesindeki sığır, koyun ve salma tavukların sağlığını tehdit ettiği görüldü. Bahse konu köpekler dün de salma yumurta tavukçuluğu yapılan bölgede 30 yumurta tavuğuna saldırarak tavukları telef etti. Bunun üzerine köpekler, kurumda görevli veteriner hekimce bir araya toplanmış, sakinleştirici ilaç verildikten sonra hayvan barınağı yakınlarında bir bölgeye bırakılmıştır."



Çevrede bakılamayan hayvanlarla çoğu kez Ceza İnfaz Kurumunun ilgilendiğini aktaran Eker, "Bunun yanında evcil hayvan besleyenlerin talep etmeleri halinde kurum restoranından yemek artıkları paketlenerek verilmektedir. Köpeklerin sağlığına ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı tespit edildi. Olaya ilişkin Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca adli ve idari soruşturma başlatıldı." değerlendirmesinde bulundu.



HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen de duruma tepki gösterdi.

