Muğla Dalaman'daki orman yangını kontrol altına alındı

Orman yangınları her geçen gün artıyor. Bi yangın da Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşandı. Yangının yayılması nedeniyle çevre köyler tahliye edildi. Halk endişe içinde. Bakan açıklama yaptı. İşte son durum...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı. Yetkililer harekete geçti. Gece geç saatlere kadar süren yangın, çevre köylere sıçraması nedeniyle panik yaşattı.



Muğla Valiliği tarafından çevre köylerden 34 hane tahliye edildi. Vatandaşlar şoka girdi.



Çalışmalara 520 personel katıldı. Havadan yapılan müdahalelerle birlikte yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olay yerini helikopterden inceledi. Pakdemirli, "Yangının kontrol altına alındığını" açıkladı.



ulusal.com.tr

