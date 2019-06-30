Muğla Datça'da orman yangını: 5 hektarlık alan kül oldu

Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki orman yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu güçlükle söndürüldü. Şiddetli rüzgâr nedeniyle yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında, 5 hektar makilik alan kül oldu

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.



Cumartesi akşamı kısmen kontrol altına alınan yangın, rüzgârın yön değiştirmesiyle yeniden alevlendi. Yangın söndürme helikopterlerleri, havanın kararması nedeniyle çalışmalara katılamayınca alevler Palamütbükü Mahallesi'ne doğru ilerledi. İtfaiye ekipleri yangının yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.



Alevler, rüzgârın şiddetini azaltmasıyla sabaha karşı kontrol altına alınabildi.



Yangında yaklaşık 5 hektar makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



ulusal.com.tr

