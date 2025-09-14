Muğla Datça’da FETÖ operasyonu: 8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Datça ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına kaçış hazırlığı yapan FETÖ üyelerini tespit etti. Daha önce FETÖ üyeliği suçundan adli işlem görmüş ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan şahısların Palamutbükü Koyu açıklarında durdurulan Polonya bayraklı teknede yakalandığı belirtildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DETAYLARI

Tekne kaptanı ve mürettebat Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli mercilere sevk edilirken, teknede yakalanan 8 FETÖ üyesi de FETÖ Terör Örgütü’ne üye olma suçundan adli işlemlere tabi tutuldu. Tekne personelinden bir şüpheli serbest bırakılırken, 8’i FETÖ üyesi ve 2’si tekne personeli olmak üzere toplam 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



TEKNEDEN KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Teknede yapılan aramada gümrük kaçağı 9 adet elektronik sigara, 90 paket elektronik sigara tütünü, 24 şişe bandrolsüz alkol, 4 gram skunk türü uyuşturucu madde, 3 adet kenevir yağlı el ve vücut kremi, kenevir yağlı dudak kremi, 100 gram kenevir yağlı kurabiye, 40 adet kenevir çayı (1,5 gramlık), 2 adet kenevirli lolipop ve 3 adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi.