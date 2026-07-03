Muğla Datça'da kan donduran olay! Ünlü iş insanı ofisinde başından vurulmuş halde bulundu

Hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alınan iş insanının yaşam mücadelesi sürerken, emniyet güçleri olayın arkasındaki sır perdesini aralamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

SAĞLIK EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI: HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Edinilen ilk bilgilere göre, Datça merkezdeki iş yerinden gelen silah sesini duyan veya içeri girdiğinde Z.B.'yi kanlar içinde bulan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

İlk Müdahale Olay Yerinde Yapıldı: Ağır yaralı olduğu belirlenen 58 yaşındaki iş insanına ilk kritik müdahale sağlık görevlileri tarafından ofis içerisinde yapıldı.

Tam Teşekküllü Hastaneye Sevk: Durumunun kritik olması sebebiyle Z.B., ambulansla hızlıca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Durumu Ciddi: Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan iş insanının hayati tehlikesinin son derece yüksek olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS OLAY YERİNİ ABLUKAYA ALDI: CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Olayın ardından Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, iş insanının ofisini tamamen abluka altına alarak şerit çekti. İş yerindeki tüm parmak izleri, deliller ve ateşli silah incelenmek üzere korumaya alındı. Kriminal incelemelerin ardından olayın bir suikast/cinayet girişimi mi yoksa intihar teşebbüsü mü olduğu netlik kazanacak. Çevredeki güvenlik kameraları ve iş insanının son telefon trafiği de mercek altına alındı.