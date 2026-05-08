Muğla Elektrik Kesintisi 9 Mayıs: Muğla elektrikler ne zaman gelecek?

Muğla genelinde 9 Mayıs Cumartesi günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bodrum, Milas, Köyceğiz, Fethiye ve Ula ilçelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. İşte ilçe ilçe, saat saat kesinti yaşanacak mahalle ve sokakların tam listesi:

BODRUM ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bodrum’da farklı saat dilimlerinde birçok mahalle etkilenecek:

10:00 - 16:00 Saatleri Arası:

Mazıköy: Aşağı Mazı, İnce Yalı, Hurma Sahili, Yukarı Mazı ve Alakise sokakları.

Karaova: 100. Yıl Caddesi, Menderes Bulvarı, Cumhuriyet 5. Meydanı, Atatürk 2. Caddesi, Gençlik Caddesi ve bağlı tüm ara sokaklar.

Mumcular: Menteşe, Fevzi Çakmak, Çevreyolu ve Atatürk Caddeleri ile bağlı sokaklar.

Gölbaşı: Atatürk Caddesi, Bağdat Caddesi, Feslikan Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi çevresi.

Yeniköy, Çamarası ve Çiftlik (Gener Küme Evleri) bölgeleri.

09:00 - 15:00 Saatleri Arası:

Torba: Herodot Bulvarı ve çevresi.

15:00 - 18:00 Saatleri Arası:

Yakaköy ve Müskebi: Müskebi Mahallesi ve Kolej Sokak çevresi.

KÖYCEĞİZ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Köyceğiz’de kesintiler özellikle Toparlar bölgesinde yoğunlaşıyor:

08:30 - 16:00 Saatleri Arası:

Toparlar: Muhtar Ahmet Kaya Caddesi, Vatan Caddesi, Mustafa Çavuş Bulvarı, Öğretmen Sırrı Ünay Caddesi ve Karayel Sokaklarının tamamı.

08:30 - 17:30 Saatleri Arası:

Toparlar ve Zaferler: Kapıağaç Caddesi, Kazancı Küme Evleri, Özbaşı Küme Evleri ve Ambarlık mevkii.

16:00 - 17:30 Saatleri Arası:

Toparlar ve Ulucami: Hürriyet Caddesi, Gazi Caddesi, Arıkbaşı Caddesi ve Doğu Kargıcak Caddesi çevresi.

MİLAS ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Milas’ta gece saatlerinde başlayan kesintiler gün boyu sürecek:

02:00 - 03:00 Saatleri Arası (Gece):

Bozbük bölgesi.

09:00 - 15:30 Saatleri Arası:

Narhisar: Narhisar Merkez Sokak.

09:30 - 15:30 Saatleri Arası:

Dere Mahallesi: Merkez Sokak.

Kısırlar, Söğütçük, Balcılar ve Hasanlar: Mahallelerin merkez sokakları ve Körseki mevkii.

FETHİYE, ULA VE DATÇA KESİNTİLERİ

Fethiye (10:00 - 16:30):

Yanıklar: Karaot Sahili Caddesi, Atçılar Sokak, Mezargediği Sokak ve Deniz Sokak.

Ula (10:30 - 16:30):

Gökova, Çıtlık ve Ataköy: Yazılıtaş Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, Yeşilova Sokak ve Muğla-Fethiye yolu üzerindeki yerleşimler.

Datça (10:00 - 16:00)