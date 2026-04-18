Muğla Fethiye sahilinde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Körfezi sahil bandında, sabah saat 09.00 sıralarında kıyıya vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Suyun kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk tıbbi kontrolde, şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği kesinleşti.

SAHİLE VURAN CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sağlık ekiplerinin ölüm raporunu vermesinin ardından polis güçleri, sahil şeridinde güvenlik önlemleri alarak alanı kordon altına aldı. Çevre güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmasıyla birlikte olay yeri inceleme ekipleri bölgede titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin olay mahallinde ve cansız beden üzerinde yaptığı teknik incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Y.K. olduğu tespit edildi.

Kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimleri, olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak üzere dosyayı derinleştirdi. Y.K.'nin denizde nasıl hayatını kaybettiğinin ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla başlatılan çok boyutlu soruşturma tüm detaylarıyla devam ediyor.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü incelemeler çok yönlü olarak sürüyor.