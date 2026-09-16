Muğla Fethiye'de dehşet! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 37 yaşındaki yufkacı Ergün Güngör ile arka odadaki yatakta bulunan 10 yaşındaki kızı Hatice ve 6 yaşındaki oğlu Hüseyin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Babanın iki evladının canına kıydıktan sonra kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

DÜKKAN AÇILMAYINCA KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yufkacı dükkanında yaşanan olayın detayları şöyle:

Eşiyle boşanma sürecinde olan 37 yaşındaki Ergün Güngör, bir süredir iş yerinde kalıyor ve geçtiğimiz günlerde yanına aldığı 10 yaşındaki kızı Hatice ile 6 yaşındaki oğlu Hüseyin ile dükkanın arka kısmındaki yaşam alanında kalıyordu.

Sabah saatlerinde iş yerinin kepenklerinin açılmaması ve içeriden hiçbir ses gelmemesi üzerine çevredekiler ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girdiğinde Ergün Güngör'ü asılı halde buldu.

ARKA ODADA 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin dükkan içerisinde yaptığı incelemede facianın boyutu derinleşti:

İş yerinin arka bölümündeki odaya giren sağlık ve polis ekipleri, 10 yaşındaki Hatice ile 6 yaşındaki Hüseyin'i yatakta hareketsiz yatarken tespit etti.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontroller sonucunda her iki küçük çocuğun da yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından baba ile 2 çocuğunun cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin saptanması amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin geniş çaplı tahkikatı sürüyor.