Muğla Fethiye'de korkutan yangın! Dikilitaş mevkisinden alevler yükseliyor

Yangın, Dikilitaş mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı yangını söndürmek için karadan çalışma başlattı.

Rüzgarın etkisiyle büyüme eğilimi gösteren alevleri kontrol altına alabilmek için yangın söndürme helikopteri de sortileri ile havadan destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.