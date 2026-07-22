Muğla Fethiye'de orman yangını: Alevler evlere dayandı, mahalle boşaltılıyor!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Yangın, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda başlayan alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde kontrol çıkarak geniş bir alana yayıldı. Hızla ilerleyen yangın, komşu İnlice Mahallesi'nin sınırlarına kadar ulaştı.
Yangının yön değiştirmesi ve etki alanını genişletmesiyle birlikte alevler doğrudan evler için tehlike oluşturmaya başladı.
Bölgede güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran jandarma ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına hızla harekete geçti. Alevlerin tehdidi altındaki İnlice Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı olarak bölgeden tahliye edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden çok sayıda itfaiye ve orman ekibi, yangını kontrol altına almak için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.
Ekipler, alevlerin boşaltılan evlere ve diğer yerleşim alanlarına sıçramasını engellemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir çaba sarf ediyor. Bölgedeki söndürme ve güvenlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.