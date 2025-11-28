Muğla Hastanesi'nde kimyasal maddeden etkilenen personel tedavi altına alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saatlerinde dikkat çeken bir olay meydana geldi. Hastanenin ameliyathane bölümünde yapılan dezenfeksiyon işlemleri sırasında, iddialara göre, yere dökülen kimyasal maddeyi soluyan iki personel, sonrasında sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Kimyasal maddeye maruz kalan iki hastane çalışanının genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amacıyla kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

AMELİYATLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Yaşanan bu olayın hemen ardından, hastane yönetimi tarafından herhangi bir sağlık riski oluşumunu engellemek amacıyla acil durum önlemleri alındı. Bu kapsamda, hastanedeki tüm ameliyatlar önlem amaçlı durduruldu. Ameliyathane bölgesinin hızlı bir şekilde havalandırılması ve dökülen kimyasalın temizliğinin tamamen sağlanması için gerekli çalışmalar derhal başlatıldı.

Alınan bir diğer önemli tedbir ise acil serviste uygulandı. Acil servisin bir kısmı, kimyasal maddeden etkilenen personele ihtiyaç duyulması durumunda anında ve güvenli bir şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla boşaltılarak kullanım dışı bırakıldı.