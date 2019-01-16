Nevşehir merkez ve ilçelerinde, gece beklenen kar yağışı ve yollardaki olası buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, gece beklenen kar yağışı ve yollardaki olası buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde getireceği diğer olumsuz hava şartları nedeniyle 16 Ocak Çarşamba il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.



Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklama, "Son meteorolojik veriler doğrultusunda gece başlayacak kuvvetli kar yağışının gün boyunca devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Kayseri

Kayseri'de kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime ara verildi.



Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bugün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları tatil edildi.



Açıklamada ayrıca hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Muğla

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kavaklıdere ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Belediye ekipleri ilçede kar kürüme çalışması yürütüyor.



Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekiplerin yoğun çaba göstererek yolları ulaşıma açmaya çalıştıklarını ifade etti.

Demir, çalışmaların sabaha kadar süreceğini kaydetti.

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