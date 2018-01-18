Muğla Köyceğiz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Köyceğiz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 01:06'da Muğla Köyceğiz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.



AFAD'a göre deprem yerin km derinliğinde meydana geldi





ulusal.com.tr