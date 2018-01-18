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Muğla Köyceğiz'de deprem (18 Ocak son depremler)

Muğla Köyceğiz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Muğla Köyceğiz'de deprem (18 Ocak son depremler)

Köyceğiz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 01:06'da Muğla Köyceğiz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

AFAD'a göre deprem yerin  km derinliğinde meydana geldi


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #köyceğiz #deprem
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