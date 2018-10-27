Ortaca ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Dalyan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi.



Müşteri ve çalışanlar tahliye edildikten sonra kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.



Öte yandan yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Otel sahibi Faruk Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 odalı oteldeki yangının çatı katındaki elektrik kontağından çıktığını öne sürdü.