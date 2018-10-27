İstanbul'da yapılan Suriye zirvesinin kararları
İstanbul'da yapılan Suriye zirvesinin kararları
TGB yürüyüşüne aydınlardan destek mesajı
TGB yürüyüşüne aydınlardan destek mesajı
1923 kadın, 20 milyon ilmek, 600 metrekare
1923 kadın, 20 milyon ilmek, 600 metrekare
Bakan tarih verdi! 31 Aralık'a kadar...
Bakan tarih verdi! 31 Aralık'a kadar...

Muğla Ortaca'da otel yangını

Ortaca ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla Ortaca'da otel yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dalyan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Müşteri ve çalışanlar tahliye edildikten sonra kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otel sahibi Faruk Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 odalı oteldeki yangının çatı katındaki elektrik kontağından çıktığını öne sürdü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.