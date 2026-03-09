Muğla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Muğla’da inşa edilecek sosyal konutlar için düzenlenen kura çekilişi tamamlandı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği Muğla TOKİ kura sonuçları ve isim listesi, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamındaki Muğla kura çekimi sona erdi.
Daha önce 4 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak güncellenen takvimle ertelenen kura çekimi, bugün saat 11.00’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte binlerce başvuru sahibi arasından konutların hak sahipleri belirlendi.
Vatandaşların saat ve canlı yayın detaylarını yakından araştırarak takip ettiği kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte, sonuç ekranı ve isim listesi erişime açıldı. Başvuru sahipleri, çevrim içi olarak e-Devlet sistemi üzerinden Muğla TOKİ kura sonuçlarına ve isim listesine kolayca ulaşarak durumlarını sorgulayabiliyor.
7 İLÇEDE TOPLAM 6 BİN 417 KONUT
TOKİ; proje kapsamında Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 adet konut inşa edecek.
Bugün yapılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlenen sosyal konutların ilçelere göre sayısı şu şekilde:
Merkez (Menteşe): 5400
Bodrum: 500
Fethiye: 150
Kavaklıdere: 50
Köyceğiz: 42
Milas: 200
Seydikemer: 75