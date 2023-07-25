Muğla Valiliğinden kritik açıklama! Vatandaşlara çağrıda bulundular

Yurt genelinde artan hava sıcaklıkları birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangınları sayısında hava sıcaklığının da etkisiyle artış görülüyor.

MUĞLA VALİLİĞİNDEN UYARI GELDİ!

Muğla Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgârın etkisini artıracağının öngörüldüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili vatandaşlara çağrı yapılan açıklamada şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi:

• Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi,

• Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması,

• Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması,

• Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması,

• Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilmesi

Açıklamada ayrıca, önümüzdeki günlerde özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.