Muğla Valisi Akbıyık'tan açıklama geldi: 'Önce jandarmaya, sonra polise ateş açtılar!'

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ve polis ekiplerine yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili detaylar, bizzat Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından açıklandı.

Vali Akbıyık, Muğla Valiliği’nde düzenlenen ekim ayı ‘Medya Buluşması Toplantısı’nda Fethiye'de yaşanan zincirleme operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Vali Akbıyık, haklarında 20 ve 26 yıl (metinde 27 yıl olarak da geçiyor ancak valinin sözleri 26 yıl) kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüphelinin, bir gün arayla hem jandarmaya hem de polise ateş açtığını belirtti.

Vali, ilk operasyonda jandarmaya ateş açan şüphelilerin kaçtığını, bir gün sonra polis ekipleriyle girdikleri çatışmada ise 1 polis memurunun ayağından yaralandığını söyledi.

İLK GÜN JANDARMAYA ATEŞ AÇTILAR

Vali İdris Akbıyık, 48 saat süren operasyonun detaylarını şu sözlerle anlattı: "20 Ekim 2025 tarihinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından Karagedik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheli güvenlik güçlerimize, jandarmamıza silahla karşılık veriyor. Tabii Allah'a şükür herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Bu esnada O.G. isimli şahıs yakalanıyor. Olay yerinden kaçan A.K. ve V.A. isimli şahısları yakalamak amacıyla da çalışma başlatılıyor."

Jandarma operasyonunda ele geçirilen cephaneliği de sıralayan Vali Akbıyık, "Bu operasyon esnasında 500 gram kokain, 850 gram metanfetamin, 7 adet LSD emdirilmiş A4 kağıdı, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 6 sahte plaka ve 404 bin 800 TL nakit para ele geçiriliyor" dedi.

İKİNCİ GÜN POLİSLE ÇATIŞMA

Vali Akbıyık, kaçan iki şüphelinin ertesi gün polisle çatışmaya girdiğini belirterek şunları kaydetti: "Bu olayla ilgili ayın 21'i itibarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Patlangıç Mahallesi'nde uyuşturucu madde ile 3 kişi yakalanıyor. Bunlar daha sonra da tutuklanıyor. 21 Ekim 2025'te Karaçulha Mahallesi'nde çıkan çatışmada emniyet birimlerimizce V.A. ve A.K. yakalanıyor. A.K. saklandığı yerde yaralı olarak etkisiz hale getiriliyor."

Şüphelilerin "suç makinesi" çıktığını belirten Akbıyık, "Yapılan incelemede A.K. hakkında kasten adam öldürme, yükümlü ve suçlunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından 20 yıl, V.A. hakkında aynı suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve bunlar da daha sonra tutuklanıyor, cezaevine gönderiliyor" diye konuştu.

Vali Akbıyık, yaralı polisin sağlık durumuna ve operasyonun genel bilançosuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Bir polis memurumuz da ayağından hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı ve taburcu edildi. 5 kişi tutuklandı, silahlı ve uyuşturuculara el konuldu. Bir gün önce jandarma operasyon yapıyor, ateş ediyorlar. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Jandarmanın ele geçirdiği kişiler var ve yine ele geçirilen malzemeler var silah, uyuşturucu gibi. İkinci gün de aynı olayla ilgili kaçan 2 kişi çatışmayla ele geçiriliyor" dedi