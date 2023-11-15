Muğla'da 105 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 105 litre sahte alkol ele geçirildi.

Muğla'da 105 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Hisarönü Mahallesi'nde bir kişinin kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli, N.E'nin Hisarönü Mahallesi'deki arazisine kurulu çadırda ve Beldibi Mahallesi'ndeki evinde 105 litre sahte alkol, 100 şişe alkol aroması, 17 şişe kıvam arttırıcı ve 15 şişe anason bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

# Muğla
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