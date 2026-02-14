Muğla'da 112'yi arayıp pasta isteyen kişiye "sevgililer günü" cezası: "Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz"

Olay, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Muğla'da meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş, sevgilisi ile yaşadığı mutluluğu acil durum hattındaki görevlilerle paylaşmak istedi. Hattın diğer ucundaki operatöre kurumun bu mutluluğa ortak olup olamayacağını soran şahıs, aldığı cevap ve ardından gelen yaptırımla karşılaştı.

"NE BİLEYİM BİR PASTA GETİRİR"

Çağrı merkezi operatörünün "Nasıl yardımcı olabilirim" sorusuna vatandaş, "Ne bileyim bir pasta getirir" yanıtını verdi. Şahsın herhangi bir acil durumu olmadığını teyit eden operatör, hayati önem taşıyan hattın daha fazla meşgul edilmemesi amacıyla çağrıyı sonlandırdı.

Yapılan incelemenin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul ettiği tespit edilen vatandaşa, Kabahatler Kanunu gereğince bin 882 TL idari para cezası kesildi.

"BAZI KALP ÇARPINTILARI İÇİN 112 ARANMAZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, "Sevgililer Gününde Hatırlatma" başlığıyla bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz" notu düşüldü.

Yetkililer ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezlerinin sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati öneme sahip hizmetler için 7/24 görev başında olduğunu vurguladı. Asılsız ve gereksiz çağrıların, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımı geciktirebileceğine dikkat çekilerek, bu tür meşguliyetlerin kurtarılması muhtemel bir cana mal olabileceği ifade edildi.

112 operatörü ile vatandaş arasında geçen ve cezai işlemle sonuçlanan o konuşma kayıtlara şu şekilde yansıdı:

-Acil Çağrı Merkezi.

-İyi akşamlar, kolay gelsin.

-Sağ olun. Acil durumunuz nedir?

-Muğla 112 ile görüşüyorum değil mi?

-Doğrudur beyefendi. Dinliyorum sizi.

-Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.

-Evet.

-112 bize yardımcı olabilir mi? Ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi?

-112'nin sizin mutluluğunuza nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz beyefendi?

-Ne bileyim, bir pasta getirir, bir şeyler getirir. Yani bilmiyorum.

-Sizin acil durumunuz var mı beyefendi?

-Yok.

-112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum.