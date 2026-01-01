Muğla’da 25 yaşındaki bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu

Muğla’da 25 yaşındaki bir kişi boş arazide ağaca asılı halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Muğla’da 25 yaşındaki bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu
Muğla’nın Datça ilçesinde 25 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, İskele Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Afyonkarahisar’dan Datça’ya gelen ve bir iş yerinde çalışmaya başlayan M.K., çalıştığı iş yerinin yakınındaki boş bir arazide ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

muğla Datça
