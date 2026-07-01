Muğla’da asker eğlencesinde dehşet: Tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen bir asker eğlencesinde iki arkadaş arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda kolundaki arter damarı kesilen genç acil olarak ameliyata alınırken, şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muğla’da asker eğlencesinde dehşet: Tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü
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Olay, Menteşe ilçesine bağlı Orta Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir asker eğlencesi sırasında meydana geldi. Eğlenceye katılan ve aralarında arkadaşlık bağı bulunduğu öğrenilen T.K. ile G.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple gerginlik başladı.

Alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü. Yaşanan arbede esnasında G.A., arkadaşı T.K.'yı bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

ARTER DAMARI KESİLDİ

Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı T.K.'yı ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin kolundaki arter damarlarından birinin kesildiği tespit edildi. Vakit kaybetmeden ameliyata alınan T.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak tedavisinin tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde sürdürüldüğü bildirildi.

Arkadaşını yaralayarak olaya sebebiyet veren ve Menteşe ilçesinde esnaflık yaptığı öğrenilen G.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifade ve adli işlemleri devam ediyor.

Olayın çıkış nedenini belirlemeye yönelik başlatılan kapsamlı soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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