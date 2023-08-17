Muğla'da dalgıçlar temizlik için daldı! 20 tona yakın tonoz ve çapa çıkartıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinde temizlik yaptı. Denizi kirleten 20 tona yakın tonoz ve çapa bir gemiye çıkarıldı.

Muğla'da dalgıçlar temizlik için daldı! 20 tona yakın tonoz ve çapa çıkartıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği için daldı. 20 tona yakın atık deniz dibinden çıkarıldı.

Çalışmaya, Sahil Güvenlik dalış timleri ile Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri de katıldı. 18 dalgıç temizlik için var gücüyle çalıştı.

Vinç yardımıyla denizden çıkartılan 8 tonoz, 15 çapa, zincir ve halatın da olduğu 20 tona yakın atık bölgede bekleyen bir gemiye taşındı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylaken çalışmalara katıldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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