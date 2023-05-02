Muğla'da deprem (1 Mayıs 2023)
Muğla'nın Ula ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde deprem meydana geldi. Gece yarısı meydana gelen depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü. Deprem yerin 2,7 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 1, 2023
CICEKLI-ULA (MUGLA) https://t.co/nDCKFAtqxU
01.05.2023, 23:40:56 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 2.7 km#Kandilli
# Muğla # deprem # muğla # kandilli rasathanesiYaya geçidindeki kadına otomobil çarptı TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını İstiklal Caddesi'ndeki barikatlar kaldırıldı Bursa'da korkunç kaza!