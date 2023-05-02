Muğla'da deprem (1 Mayıs 2023)

Muğla'nın Ula ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü.

Muğla'da deprem (1 Mayıs 2023)
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde deprem meydana geldi. Gece yarısı meydana gelen depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü. Deprem yerin 2,7 km derinliğinde gerçekleşti.

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