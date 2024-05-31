Muğla'da deprem oldu
AFAD duyurdu, Muğla'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi.
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Muğla'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi. Deprem gece 2:41'de meydana geldi. Deprem Datça'ya yakın bir noktada gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 30, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [48.51 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-05-31
Saat:02:41:50 TSİ
Enlem:36.40083 N
Boylam:27.04583 E
Derinlik:7.44 km
Detay:https://t.co/eUmEZiLo8E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi