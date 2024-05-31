Muğla'da deprem oldu

AFAD duyurdu, Muğla'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi.

Muğla'da deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Muğla'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi. Deprem gece 2:41'de meydana geldi. Deprem Datça'ya yakın bir noktada gerçekleşti.

Antalya Kaş'ta depremAntalya Kaş'ta depremYurt
# deprem # muğla
Çok Okunanlar
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Sağlıklı uyku için bunlar önemli...
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Sağlıklı uyku için bunlar önemli...
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
21 yaşındaki genç kaldığı yurtta ölü bulundu
21 yaşındaki genç kaldığı yurtta ölü bulundu
Büyücülük, muskacılık ve üfürükçülük yapanlara operasyon
Büyücülük, muskacılık ve üfürükçülük yapanlara operasyon
Zehir tacirleriyle mücadele!
Zehir tacirleriyle mücadele!
Öne Çıkanlar ATAK helikopterleri saldırıyor, KORKUT hedefi tam isabetle vuruyor: EFES-2024 | ULUSAL HABER ATAK helikopterleri saldırıyor, KORKUT hedefi tam isabetle vuruyor: EFES-2024 | ULUSAL HABER Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay Güneydoğu Anadolu Sulama Projesini anlattı Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay Güneydoğu Anadolu Sulama Projesini anlattı