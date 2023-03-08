Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici kaza yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren ticari taksi şoförü, önce motosiklete ardından Türk Kızılay Kan Merkezi binasına çarptı.

Yavuz Ceylan yönetimindeki 48 T 0036 plakalı ticari taksi, önce aynı şeritte seyreden H.Y'nin kullandığı 48 NU 296 plakalı motosiklete daha sonra Kızılay Kan Merkezi binasına çarptı. Kaza sırasında kalp krizi geçirdiği öğrenilen sürücüye ilk müdahaleyi kan merkezinde bulunan bir doktor yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücüler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Menteşe Devlet Hastanesi ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Ceykan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı da bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ticari taksi sürücüsünün hızla önünde seyreden motosiklete, ardından kan merkezi duvarına çarparak durduğu, motosikletteki sürücünün de çarpmanın etkisiyle savrulduğu görülüyor.