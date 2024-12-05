Muğla'da feci kaza! 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. 16 yaşındaki Anıl Berk Şahin'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Muğla'da feci kaza! 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çamköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Anıl Berk Şahin'in kullandığı 48 ANL 975 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Anıl Berk Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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