Muğla'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çaykenarı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen Mustafa K'nin kullandığı minibüs ile Hatice Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki yolcu yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ve içerisindeki yolcu itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.