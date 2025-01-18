Muğla'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Muğla'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çaykenarı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen Mustafa K'nin kullandığı minibüs ile Hatice Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki yolcu yaralandı.

Muğla'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ve içerisindeki yolcu itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Muğla'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı - Resim : 2

Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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