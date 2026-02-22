Muğla’da gece yarısı heyelan: Yol ulaşıma kapatıldı

Muğla Seydikemer’de meydana gelen toprak kayması nedeniyle Arsa Mahallesi yolu ulaşıma kapatıldı. Gece saatlerinde yaşanan heyelanın ardından ekipler temizlik ve yol açma çalışması başlattı.

Muğla’da gece yarısı heyelan: Yol ulaşıma kapatıldı
Yayınlanma:

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Arsa Mahallesi yolunda yaşanan heyelan nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Olay, Seydikemer ilçesine bağlı Bağlıağaç Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Heyelan sonrası Arsa Mahallesi yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, temizlik ve yol açma çalışmaları başlatıldı.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Dar geçitlerde 9 saat: Sütini Mağarası’nda düşen öğrenci için ekipler seferber olduDar geçitlerde 9 saat: Sütini Mağarası’nda düşen öğrenci için ekipler seferber olduYurt
TFF Galatasaray’a tek cümleyle cevap verdi: Futbol ayak oyunu değil, bir spordurTFF Galatasaray’a tek cümleyle cevap verdi: Futbol ayak oyunu değil, bir spordurSpor
muğla heyelan
Günün Manşetleri
'Futbol ayak oyunu değil, bir spordur'
Gürsel Tekin’den ihraç edilen CHP’lilere açık mektup
İran neden teslim olmadı?
İstanbul'da barajların doluluk oranı
Suriye’de kritik görevlendirme
İranlı Bakan’dan Trump’a tepki
İsrail hurmasına Kudüs ambalajı!
Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza
Havayolu yolcu haklarında dijital dönem
65 yaş üstüne güvence bedeli yok
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin getirisi rekora koşuyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu 1 milyon TL'nin getirisi rekora koşuyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu
Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?
BİM 24 - 27 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 24 - 27 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
22 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
İstanbul'da barajların doluluk oranı İstanbul'da barajların doluluk oranı