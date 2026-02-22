Muğla’da gece yarısı heyelan: Yol ulaşıma kapatıldı
Muğla Seydikemer’de meydana gelen toprak kayması nedeniyle Arsa Mahallesi yolu ulaşıma kapatıldı. Gece saatlerinde yaşanan heyelanın ardından ekipler temizlik ve yol açma çalışması başlattı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Arsa Mahallesi yolunda yaşanan heyelan nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Olay, Seydikemer ilçesine bağlı Bağlıağaç Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Heyelan sonrası Arsa Mahallesi yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, temizlik ve yol açma çalışmaları başlatıldı.
Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı.
Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.