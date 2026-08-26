Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Yelkenli teknede 40 kişi yakalandı

Menteşe ilçesi Akbük koyu açıklarında yelkenli bir tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu ekiplerince yürütülen çalışmalarda, hareket halindeki yelkenli tekne tespit edildi.

5 FARKLI ÜLKEDEN GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan kontrolde, yelkenli tekne içerisinde 28 Irak, 7 Suriye, 2 Filistin, 2 Yemen ve 1 Somali uyruklu, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen tespit edildi. Operasyonda ayrıca Irak ve Mısır uyruklu 2 kişi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakalandı.